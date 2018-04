Bestuur Westfield steunt bod Unibail-Rodamco

Gepubliceerd op | Views: 157

SYDNEY (AFN) - Het bestuur van het Australische vastgoedbedrijf Westfield schaart zich unaniem achter het overnamebod van het in Amsterdam genoteerde Unibail-Rodamco, bij het uitblijven van een hoger overnamevoorstel.

Westfield liet weten dat een onafhankelijk expert heeft geconcludeerd dat de deal in het beste belang is van de aandeelhouders, als er geen superieur bod komt. Op 24 mei wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden door Westfield. Aandeelhouders van Unibail-Rodamco spreken zich op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 17 mei uit over de transactie.

Verder maakte Westfield bekend dat dochteronderdeel OneMarkt zal worden afgestoten en een notering aan de beurs krijgt.

In december werd bekend dat het Frans-Nederlandse Unibail een bod heeft gedaan van omgerekend circa 21 miljard euro op Westfield. Toezichthouders in Nederland, Frankrijk en Australië hebben hun fiat gegeven voor de overname waardoor volgens de partijen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden ontstaat.