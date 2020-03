OESO: economische groei G20 nam af in laatste kwartaal 2019

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: G20, oeso

PARIJS (AFN) - De economieën van de twintig belangrijkste industriële landen groeiden al minder snel voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in de groeicijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar. De groei van het bruto binnenlands product in de G20 zakte van 0,8 procent in het derde kwartaal naar 0,6 procent in het laatste kwartaal.

De groei in de Europese Unie nam af van 0,4 naar 0,1 procent. De Britse economie raakte de halve procent groei die er in het derde kwartaal nog was geheel kwijt. Ook de Duitse economische groei kwam tot stilstand na 0,2 procent groei in het derde kwartaal. De Franse en Italiaanse economieën krompen respectievelijk met 0,1 en 0,3 procent.

De economieën in Japan, Zuid-Afrika en Mexico krompen eveneens. De groei nam af in Canada, Australië en Brazilië. In Turkije, Zuid-Korea en China nam de economische groei toe. Indonesië, India en de Verenigde Staten groeiden stabiel. Over het gehele jaar groeide de gehele G20 met 2,9 procent, ten opzichte van 3,7 procent in 2018.