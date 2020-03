Gepubliceerd op | Views: 611

LOCHEM (AFN) - Veevoederbedrijf ForFarmers heeft het 'lastige en turbulente' boekjaar 2019 afgesloten met fors minder winst dan een jaar eerder. In de tweede helft van het jaar was volgens de onderneming wel sprake van enig herstel na een zeer zwakke eerste jaarhelft. Vooral de ongunstige inkooppositie deed de onderneming in de eerste zes maanden van het jaar pijn.

ForFarmers zette een winst in de boeken van 17,7 miljoen euro. Dat was twee derde minder dan een jaar eerder. Het bedrijf deed onder meer een afschrijving op goodwill in het Verenigd Koninkrijk. De brutowinst viel met 440,7 miljoen euro 0,6 procent lager uit. De omzet steeg met 2,4 procent tot bijna 2,5 miljard euro.

Topman Yoram Knoop van ForFarmers benadrukt dat de tweede helft van 2019 aanzienlijk beter was dan de eerste helft, ondanks verder teruglopende autonome volumes vanwege lastige marktomstandigheden in alle landen behalve Polen. Het bedrijf wist onder meer de kosten te drukken. Zo werden vijf fabrieken gesloten. Alles bij elkaar wil het bedrijf tegen 2021 de kosten met 10 miljoen euro omlaag hebben gebracht ten opzichte van 2018.

ForFarmers stelt een dividend voor van 0,28 euro per aandeel. Daarvan is 0,19 euro regulier en 0,09 euro speciaal dividend. De kasstroom uit operationele activiteiten groeide met van 17 procent tot 96 miljoen euro.