Klarna koopt Italiaanse startup Moneymour

Gepubliceerd op | Views: 345 | Onderwerpen: Italië

STOCKHOLM (AFN) - Betalingsverwerker Klarna heeft de Italiaanse startup Moneymour overgenomen. Dat bedrijf richt zich net als het Zweedse Klarna op kopen op afbetaling. Hoeveel geld de branchegenoot van het Nederlandse Adyen overhad voor Moneymour, is niet bekendgemaakt.

De laatste tijd is er een overname- en fusiegolf gaande in de wereld van de betalingsverwerkers. Eerder deze maand maakte het Franse Worldline nog bekend het eveneens Franse Ingenico over te nemen. Eerder kocht Fiserv branchegenoot First Data, nam FIS WorldPay over en gingen Global Payments en TSYS samen verder.

Klarna is ook in Nederland actief.