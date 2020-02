Gepubliceerd op | Views: 1.499 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Ahold Delhaize heeft afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen. De onderliggende winst per aandeel bedroeg 0,52 euro, waar analisten gemiddeld die het bedrijf zelf had gepolst, uitgingen van 0,45 euro. Ook de omzetgroei was sterker dan voorzien.

Analist Alan Vandenberghe van KBC Securities spreekt van "solide" resultaten. Hij wijst erop dat Ahold Delhaize de eigen beloftes voor 2019 heeft waargemaakt, en is daarnaast te spreken over de vooruitzichten. Vandenberghe handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 26 euro.

Dat de winst hoger uitviel dan verwacht is volgens analist Thomas Davies van Berenberg te danken aan de Belgische tak. Hoewel de omzet daar stagneerde, verbeterde de winstgevendheid wel. Davies, die een sell-advies hanteert, vindt de prognose voor de vrije kasstroom wel teleurstellend.

Het aandeel Ahold Delhaize leverde woensdagochtend op de beurs 0,7 procent in op 22,14 euro.