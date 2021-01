Britse centralebankgouverneur: donkere tijden voor economie

LONDEN (ANP/RTR) - De economie van het Verenigd Koninkrijk staat "donkere tijden" te wachten door het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in het land en de nieuwe lockdowns om het virus tegen te gaan. Dat zei gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England (BoE).

"We zijn nu in een zeer moeilijke periode", aldus de centralebankpresident. Volgens hem zullen de voortwoekerende pandemie door de nieuwe en zeer besmettelijke virusvariant en de strikte lockdowns zeker zorgen voor schade aan het economisch herstel. Bailey verklaarde wel dat herstel in zicht is door de uitrol van vaccins tegen het virus, maar dat de komende maanden lastig zullen zijn.

Veel economen gaan er nu vanuit dat de economie van het Verenigd Koninkrijk zal krimpen in het eerste kwartaal van dit jaar, na de krimp in de voorgaande periode. Daarmee zou dus sprake zijn van een recessie. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk ligt inmiddels op meer dan 3 miljoen, met ruim 81.000 doden als gevolg van het virus.

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak zei maandag nog dat de economie waarschijnlijk nog verder zal verslechteren voordat herstel gaat inzetten. De nieuwe coronabeperkingen zijn volgens hem noodzakelijk voor de volksgezondheid, maar zullen wel een significante economische impact hebben.