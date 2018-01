Vermogen BlackRock gaat door de 6 biljoen

Gepubliceerd op | Views: 1.145

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - BlackRock heeft een sterk jaar achter de rug. De vermogensbeheerder zag zijn beheerd vermogen door de 6 biljoen (6000 miljard) dollar gaan. Ook was sprake van een flinke belastingmeevaller in verband met de aangekondigde belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

De zogeheten netto-instroom kwam uit op een record van ruim 367 miljard dollar. Mede hierdoor liep het beheerd vermogen op van circa 5148 miljard dollar in 2016 naar zo'n 6288 miljard dollar. BlackRock zag zijn jaaropbrengsten daarnaast met 12 procent oplopen tot 12,5 miljard dollar en de operationele winst dikte met 15 procent aan tot 5,3 miljard dollar.

Onder de streep resteerde voor het bedrijf een bedrag van net geen 5 miljard dollar. Dat komt neer op een stijging van 57 procent ten opzichte van de nettowinst een jaar eerder. Deze enorme toename is voor een groot deel te danken aan de veranderde belastingwetgeving. Daardoor kon BlackRock in het vierde kwartaal een bate in de boeken zetten van 1,2 miljard dollar.

Het bestuur van de vermogensbeheerder heeft verder besloten het kwartaaldividend aan aandeelhouders met 15 procent te verhogen tot 2,88 dollar per aandeel.