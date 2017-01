Takeaway in trek op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 401

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine verliezen geopend. In Amsterdam was het aandeel Takeaway.com in trek, nadat het bedrijf een sterke groei van de maaltijdbestellingen in 2016 had gemeld.

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening 0,3 procent lager op 484,93 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 693,45 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,3 tot 0,5 procent.

Takeaway won bij de kleinere fondsen aan het Damrak bijna 8 procent. Het bedrijf ontving vorig jaar op zijn platforms 46 procent meer bestellingen voor maaltijden dan een jaar eerder en verwacht zijn leidende positie in veel Europese landen dit jaar verder uit te kunnen bouwen.