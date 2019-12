Arcadis op favorietenlijst ING

Gepubliceerd op | Views: 887

AMSTERDAM (AFN) - ING zet advies- en ingenieursbureau Arcadis op zijn Benelux Favourites List en krikt het koersdoel op naar 24 euro, van 22 euro. Het advies blijft buy.

Volgens ING is Arcadis op weg om zijn doelstellingen voor de operationele marge te behalen en is het management zeer gefocust op het beheersen van risico's zoals de Braziliaanse biogasbezittingen Alen. Het bedrijf is bezig zijn waarderingsachterstand rond financiële fundamenten ten opzichte van branchegenoten weg te werken. Die achterstand is nu te groot, zegt ING. Volgens de bank onderschat de markt het potentieel voor margeherstel en worden de risico's juist overschat.

Het aandeel Arcadis noteerde woensdag omstreeks 09.50 uur een plus van 4 procent op 19,66 euro. Daarmee was het koploper in de MidKap-index.