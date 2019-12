AEX schommelt rond 600 punten

Gepubliceerd op | Views: 908

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs schommelde woensdag rond de 600 puntengrens. De andere Europese beurzen gingen licht vooruit. Beleggers wachten onder meer op het laatste rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve van dit jaar, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Daarnaast werd uitgekeken naar de Britse verkiezingen die donderdag worden gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 599,58 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 887,35 punten. De beurs in Parijs klom 0,1 procent. Frankfurt en Londen stegen 0,4 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was biotechnoloog Galapagos met een winst van 0,9 procent. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1,4 procent. Het supermarktconcern investeert de komende jaren 480 miljoen dollar om de leveringsketen voor zijn supermarkten aan de Amerikaanse oostkust volledig in eigen hand te krijgen.

Ajax

Arcadis steeg 2,9 procent bij de middelgrote bedrijven. Het advies- en ingenieursbureau gaat samen met bouwbedrijf Strukton de treinbeveiliging op het spoor tussen Rijswijk en Rotterdam realiseren. Basic-Fit verloor 0,8 procent. Investeerder 3i heeft een belang van 6,2 procent in de uitbater van sportscholen verkocht aan institutionele beleggers.

Ajax kelderde ruim 10 procent bij de kleinere bedrijven. De beursgenoteerde voetbalclub overwintert niet in de Champions League na het verlies van zijn laatste groepsduel tegen Valencia. Op de lokale markt klom Prosus 1,1 procent. De techinvesteerder wordt op 23 december opgenomen in de AEX-index ten koste van maaltijdbezorger Takeaway.com (plus 0,3 procent).

Zara

Inditex won 0,1 procent in Madrid. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara en Bershka behaalde in de eerste negen maanden van zijn boekjaar meer omzet en winst. In Zürich zakte Credit Suisse 0,5 procent. De Zwitserse bank schrapt zijn winstdoelstellingen voor dit en volgend jaar.

De euro was 1,1079 dollar waard tegen 1,1090 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 58,88 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 63,88 dollar.