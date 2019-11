Chinezen redden British Steel

Gepubliceerd op | Views: 1.443 | Onderwerpen: China

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese industriebedrijf Jingye Group neemt het in problemen geraakte British Steel over, inclusief het Nederlandse FN Steel in Alblasserdam. Daarover is volgens een Britse overheidswebsite een overeenkomst bereikt. Bij British Steel werken duizenden mensen.

Onlangs kwamen topbestuurders van Jingye al naar Groot-Brittannië om een bezoek te brengen aan British Steel. Volgens omroep BBC hebben de Chinezen voor meer dan 1 miljard pond aan investeringen toegezegd. De nu bereikte deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Ook spelen er nog enkele andere voorwaarden, waaraan moet worden voldaan.

Het Britse staalconcern stond in mei al op omvallen. Toen schoot de Britse overheid het bedrijf te hulp met een noodkrediet. De dreigende sluiting lag gevoelig in Londen, waar de aandacht de laatste tijd vooral uitgaat naar de brexit. In de zomer werd bekend dat het Turkse militaire pensioenfonds Oyak British Steel zou willen kopen. Die gesprekken liepen uiteindelijk stuk.