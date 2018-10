Rutte praat met bedrijven over kille relatie

Gepubliceerd op | Views: 614 | Onderwerpen: Mark Rutte

DEN HAAG (AFN) - Een flinke delegatie van het bedrijfsleven overlegt donderdag met premier Mark Rutte over de bekoelde relatie tussen politiek en het bedrijfsleven. Een woordvoerder van de premier bevestigt berichtgeving in het FD hierover.

In totaal komen vijftien (president-)commissarissen van AEX-fondsen langs in het Catshuis. Onder hen zijn Jan Hommen van Ahold Delhaize, Jeroen van der Veer van Philips en Hans Wijers van ING. Het gesprek vindt plaats op hun verzoek en stond al ,,geruime tijd" gepland.

De relatie is bekoeld door onder meer het witwasschandaal bij ING, de mogelijke afschaffing van de dividendbelasting en het besluit van Unilever om terug te komen op het voornemen om het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen.

Vestigingsklimaat

Op de agenda staan ,,diverse onderwerpen", aldus de woordvoerder. Behalve over de bekoelde relatie praten ze ook over het vestigingsklimaat in Nederland. Na afloop worden geen mededelingen gedaan.

Het kabinet wilde met de afschaffing van de dividendbelasting het vestigingsklimaat in Nederland verbeteren. In de Tweede Kamer was de hele oppositie tegen. Ook in de samenleving was weinig begrip. Multinationals waaronder Shell hebben voor de maatregel gelobbyd.

Unilever

Vorige week vrijdag liet het kabinet weten de afschaffing te ,,heroverwegen". Dat gebeurde op de dag dat Unilever had aangekondigd het hoofdkantoor voorlopig niet te verhuizen naar Nederland. Unilever-topman Paul Polman zei dat het besluit mede het gevolg was van de discussie in de politiek over de afschaffing van de dividendbelasting. Die opmerking viel slecht aan het Binnenhof.

Eerder die week zette ING-commissaris Henk Breukink de relatie met de politiek nog op scherp door een artikel in het FD. Hij schreef dat politici hun toon moeten matigen. Dat leidde tot woedende reacties in de politiek.