Coronacrisis drukt op resultaten technologiebedrijf TKH

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH voelt de coronacrisis in zijn resultaten. Maar margeverbetering en een lager kostenniveau wisten de schade in de eerste helft van het jaar nog enigszins te beperken, stelt de Twentse onderneming.

De omzet van TKH kwam in de meetperiode ongeveer een tiende lager uit op 679 miljoen euro. Door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was de productiviteit in de productiebedrijven van TKH lager. Verder was sprake van een lagere vraag doordat klanten beperktere capaciteit hadden om projecten te realiseren. In een aantal marktsegmenten werden investeringen gereduceerd dan wel uitgesteld. In het bijzonder betrof dit investeringen voor vliegvelden en parkeergarages en in de industriële sector.

De onderneming hield een bedrijfsresultaat (ebita) over van 69 miljoen euro. Dat komt neer op een daling van 11 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders is met bijna 22 procent afgenomen tot 36 miljoen euro.

De huidige economische onzekerheid heeft een impact op de activiteiten van TKH en zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 nog voortduren, stelt het bedrijf. De verwachting voor heel het jaar is dat de nettowinst van voortgezette activiteiten uitkomt tussen de 63 miljoen en 69 miljoen euro.