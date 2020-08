Aantal klanten Zalando flink gegroeid door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 39

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal klanten van webwinkel Zalando is het afgelopen kwartaal flink gegroeid, mede door de coronacrisis. Door de uitbraak van het virus winkelden meer mensen online. Op jaarbasis groeide het aantal klanten in het tweede kwartaal met meer dan 20 procent naar ruim 34 miljoen.

De winst van de van oorsprong Duitse onlinemodewinkel verdrievoudigde bijna naar ruim 122 miljoen euro. De omzet steeg op jaarbasis met 27 procent naar meer dan 2 miljard euro. "We zijn sterker uit de eerste golf van de coronapandemie gekomen dan we erin zijn gegaan", zei financieel directeur David Schröder in een toelichting op de cijfers.

Eerder maakte het bedrijf al bekend positiever te zijn over de resultaten voor heel 2020. De onlinemodewinkel rekent op een hogere omzet en winst dan eerder gedacht.