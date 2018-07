'Beurshandel in teken van handelsconflict'

Gepubliceerd op | Views: 819

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag naar verwachting lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. De beurshandel wordt opnieuw gedomineerd door het handelsconflict dat met de extra importheffingen van de Verenigde Staten op Chinese goederen verder dreigt te escaleren.

De Amerikaanse regering heeft een lijst gepubliceerd met Chinese producten waarvoor zij de invoerheffingen met 10 procent wil verhogen. In totaal gaat het om 200 miljard dollar aan goederen. Op de lijst staan onder meer kleding, sigaretten, ijskasten en etenswaren. Tot 30 augustus loopt er een inspraakprocedure. Daarna kan de heffing van kracht worden.

Op het Damrak zal Wolters Kluwer mogelijk bewegen op een advieswijziging. Macquarie schroefde zijn aanbeveling voor de informatieleverancier terug.

Sif

Funderingsspecialist Sif liet weten Fred van Beers te willen benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij moet per 1 september de functie gaan bekleden. Van Beers wordt de opvolger van Jan Bruggenthijs die in mei om persoonlijke redenen aftrad. Sif maakte tevens bekend een order te hebben gekregen voor het Tyra Future Development Project.

De aandeelhouders van Groothandelsgebouwen hebben alle voorstellen van het bestuur aangenomen die voor de verkoop aan investeerder HighBrook noodzakelijk zijn. Wanneer de overdracht van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam precies kan plaatsvinden is evenwel nog niet duidelijk.

AEX

Topman Bill Ackman van het in Amsterdam genoteerde investeringsbedrijf Pershing Square Holdings en andere aandeelhouders van het bedrijf hebben voor meer dan 300 miljoen dollar eigen aandelen ingekocht. Het percentage vrij verhandelbare aandelen Pershing Square Holdings is nu 18,3 procent. De inkoop werd in april goedgekeurd door de aandeelhouders.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 560,58 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 773,65 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Londen ging licht omhoog.

Euro

In New York werden eveneens winsten geboekt. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 24.919,66 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg licht tot 7759,19 punten.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1732 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 73,67 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,7 procent tot 78,28 dollar per vat.