'Grubhub enige optie JET voor uitbreiding naar VS'

Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Een overname van Grubhub was de enige optie die maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway had om uit te breiden naar de Verenigde Staten. Dat stellen analisten van ING in een reactie op de aankondiging van de overname. De uitbreiding brengt volgens de marktvorsers wel extra risico's met zich mee voor de het verdienmodel van Just Eat Takeaway, mede door de felle concurrentie op de Amerikaanse markt.

Grubhub is volgens ING in de kern een winstgevend bedrijf. Dat het met sterke concurrentie op de Amerikaanse markt kampt, blijkt volgens de analisten uit de relatief lagere waardering vergeleken met die van Just Eat Takeaway. De bank wijst er ook op dat Grubhub met steun van Just Eat Takeaway op financieel en technologisch gebied beter kan concurreren met Uber Eats en Doordash in de VS.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 110 euro voor Just Eat Takeaway. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.10 uur 0,2 procent hoger op 85,62 euro.