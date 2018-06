Telefónica: geen plannen voor Duits vertrek

Gepubliceerd op | Views: 238 | Onderwerpen: Duitsland

DÜSSELDORF (AFN/DPA) - Het Spaanse telecomconcern Telefónica is niet van plan zich terug te trekken uit Duitsland, waar eerder wel geruchten over de ronde deden. Dat zei de topman van Telefónica, José María Álvarez-Pallete, in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Telefónica bezit ruim 69 procent van Telefónica Deutschland. In maart werd door bronnen binnen de sector aan zakenblad Wirtschaftswoche gemeld dat het bedrijf zou overwegen om zich uit Duitsland terug te trekken met een verkoop van zijn belang in Telefónica Deutschland. Volgens Álvarez-Pallete is de Duitse markt juist van strategisch belang en is ook een verkoop van aandelen in de Duitse dochter niet aan de orde. De jaaromzet van Telefónica Deutschland met zijn hoofdmerk O2 lag vorig jaar op 7,3 miljard euro.

KPN bezit 8,6 procent van Telefónica Deutschland. KPN verkocht in 2014 zijn Duitse dochter E-Plus aan Telefónica in een deal ter waarde van 8,6 miljard euro. Daarbij werd KPN minderheidsaandeelhouder van Telefónica Deutschland.