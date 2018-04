Ahold Delhaize: verlengen gifpil aan bestuur

Ik zie de gang naar de rechter door de VEB en consorten met veel vertrouwen tegemoet. De 180 graden draai van het bestuur van AD is lastig uit te leggen. Eerst is het een aandeelhouderszaak en als het niet uitkomt (bij dit blijkbaar bange bestuur) wordt de eigen visie die het belangrijkste is. Dit alles op grond van dezelfde stukken...

Het zou verrassend geweest zijn als het bestuur vandaag iets anders zou hebben geroepen dan een maand geleden.

Het is nu aan de Franse kenau's (het is écht een geuzennaam om de naam Kenau te mogen dragen) om de strijd aan te gaan. De Haarlemse Kenau stond heldhaftig op tegen de belegering van de stad door de Spanjaarden. Nu wordt het tijd dat de aandeelhouders hun recht dan maar moeten gaan halen.

Op naar de ondernemerskamer (met spoed, anders wordt het eventjes onderling geregeld).

Het is overigens wél een puntje voor de commissarissen, die dit dan even zouden willen 'regelen'. Als zij en het bestuur niet goed zitten in deze kwestie, is het pluche natuurlijk ook niet lang meer het hunne. Als zij zomaar akkoord gaan, hebben ze de belangen van de aandeelhouders niet voldoende behartigd...