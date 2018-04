Supermarktconcern Tesco krikt resultaten op

Gepubliceerd op | Views: 211

LONDEN (AFN) - Het Britse supermarktconcern Tesco heeft in het afgelopen gebroken boekjaar zijn resultaten verbeterd, geholpen door een verder stijgende verkoop op de Britse thuismarkt en kostenbesparingen. Dat blijkt uit cijfers die de grootste supermarktketen van Groot-Brittannië naar buiten bracht.

In het boekjaar dat eind februari afliep steeg de omzet, inclusief brandstofverkoop, met 2,8 procent tot 57,5 miljard pond (60 miljard euro). Daarbij nam de verkoop in Britse supers die langer dan een jaar zijn geopend met 2,2 procent toe, met hogere verkopen van verse levensmiddelen. Volgens topman Dave Lewis is nu al negen kwartalen op rij sprake van groei bij het bedrijf.

De operationele winst sprong met ruim 80 procent omhoog tot meer dan 1,8 miljard pond. Dat was onder meer te danken aan kostenbesparingen door het schrappen van duizenden banen waardoor de winstmarge werd verbeterd. Tesco keert een dividend uit van 3 pence per aandeel. Het bedrijf schrapte begin 2015 de winstuitkering aan aandeelhouders na een groot boekhoudschandaal en zware verliezen.