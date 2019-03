Batenburg Techniek koopt rest aandelen in

Gepubliceerd op | Views: 455

ROTTERDAM (AFN) - Batenburg Techniek wil zijn beursnotering beëindigen en heeft daarom een inkoop van alle uitstaande aandelen aangekondigd. De technisch dienstverlener, die al voor meer dan 95 procent in handen is van VP Exploitatie, biedt 46 euro per aandeel inclusief dividend. Het aandeel Batenburg sloot maandag op 45 euro.

De voorgenomen einddatum van de notering is 26 april. VP Exploitatie, het beleggingsvehikel van de familie Van Puijenbroek, is voornemens om daarna een wettelijke uitkoopprocedure te starten.

Batenburg Techniek presenteerde tevens zijn jaarcijfers. ,,2018 gaat de boeken in als een uitstekend jaar'', stelt topman Ralph van den Broek. Volgens hem zorgden de positieve economische omstandigheden voor wind in de zeilen. ,,We profiteren bijvoorbeeld van de energietransitie, de wereldwijde behoefte aan voedselinnovatie, de groeiende behoefte aan procesautomatisering en de aantrekkende utiliteitsbouw.''

De opbrengsten uit voortgezette activiteiten groeiden met bijna een vijfde tot ruim 200 miljoen euro. Onder de streep bleef 9,8 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 6,3 miljoen euro in 2017. Het dividendvoorstel over 2018 bedraagt 1,60 euro per aandeel, waar een jaar eerder nog sprake was van 1,20 euro per aandeel.