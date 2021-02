Beurs Amsterdam nu groter dan Londen door brexit

LONDEN (ANP/RTR) - De aandelenbeurs in Amsterdam heeft vorige maand Londen van de troon gestoten als belangrijkste handelscentrum van Europa. Door de brexit verplaatsten beurshandelaren activiteiten naar het Damrak om te kunnen handelen op de Europese interne markt.

Volgens cijfers van beursbedrijf CBOE Europe bedroeg het dagelijkse handelsvolume op Amsterdam Euronext en bij de Nederlandse tak van CBOE Europe en Turquoise in januari gemiddeld 9,2 miljard euro. Dat is meer dan een verviervoudiging ten opzichte van december. In Londen was dat dagelijkse volume in januari gemiddeld 8,6 miljard euro, de helft van het dagelijks gemiddelde in heel 2020.

Door de brexit hebben beurshandelaren in het Verenigd Koninkrijk geen toegang meer tot de interne markt. Europese handelaren mogen daardoor niet meer handelen in bedrijven in de Europese Unie vanuit Londen. Dat heeft geleid tot een uitstroom van meer dan 6 miljard euro aan handelsdeals vanuit Londen sinds begin dit jaar.

Euronext, exploitant van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs, liet woensdag nog weten meer handelsactiviteit te merken op zijn platformen sinds de definitieve brexit.