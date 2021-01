Passagiersvervoer luchthaven Heathrow aanzienlijk gedaald

LONDEN (ANP) - Het passagiersvervoer via de grote Londense luchthaven Heathrow is in 2020 met bijna 73 procent gekelderd tot 22,1 miljoen reizigers als gevolg van de coronacrisis en de lockdowns.

Volgens de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk werden er vorig jaar 58,8 miljoen reizigers minder verwerkt dan in 2019. De hoeveelheid vracht ging met 28 procent omlaag. Dat komt omdat de meeste vracht wordt vervoerd in de laadruimte van passagiersvliegtuigen, maar die staan voor een groot deel aan de grond vanwege de crisis. Dat werd deels opgevangen door extra vrachtvluchten uit te voeren.

In december ging het passagiersvervoer via Heathrow met 83 procent onderuit door de nieuwe lockdowns tegen de nieuwe en zeer besmettelijke Britse variant van het virus, aldus de luchthaven.

Heathrow-topman John Holland-Kaye zegt dat afgelopen jaar buitengewoon uitdagend was voor de luchtvaartsector. Volgens hem is de luchtvaart een hoeksteen van de Britse economie. Heathrow verloor in oktober nog zijn titel van drukste luchthaven van Europa aan Paris-Charles de Gaulle.