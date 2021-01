'Brexit zit Brits vestigingsklimaat voor familiebedrijven dwars'

MANNHEIM (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Het Verenigd Koninkrijk is door de brexit iets minder aantrekkelijk geworden voor familiebedrijven om zich in het land te vestigen, maar heeft in vergelijking met andere landen nog steeds een redelijk goede positie. Dat blijkt uit Duits onderzoek naar familiebedrijven en welk land daarvoor het beste vestigingsklimaat heeft. Het Verenigd Koninkrijk zakte op de ranglijst voor meest aantrekkelijke landen voor familiebedrijven van de eerste naar de tweede plek en liet daarmee de Verenigde Staten voorgaan.

"Brexit is een groot nadeel geweest voor het Verenigd Koninkrijk", aldus het onderzoeksinstituut Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). "Toekomstige Britse regeringen hebben nog een lange weg te gaan als ze de economische dynamiek, zoals beloofd door brexit-voorstanders, willen herwinnen", schrijven de onderzoekers.

De lijst wordt sinds 2006 tweejaarlijks samengesteld. De onderzoekers baseren hun beoordeling van 21 landen op belastingdruk, arbeidskosten, productiviteit en menselijk kapitaal, regulering, financiering, infrastructuur en instituten, en energie. De daling van het Verenigd Koninkrijk is te wijten aan de "toegenomen financiële en politieke onzekerheden van het onoverzichtelijke brexit-proces", die met name impact heeft op de financiering en infrastructuur. De Verenigde Staten scoren dan weer heel goed op regulering, financiering en energie, alsook op arbeidskosten en productiviteit.

Nederland

Nederland staat op de derde plek en scoort goed in de categorie infrastructuur en instituten, aldus het onderzoek. Spanje, Japan en Italië (laatste plaats) doen het het slechtst. Duitsland is ten opzichte van eerdere jaren verder gedaald. Eerder stond het land nog op de 14e plek, nu op de 17e plaats. Dat komt omdat Duitsland relatief hoge bedrijfsbelastingen en arbeidskosten heeft, en het ook niet goed doet op het gebied van de kwaliteit van de transportroutes en informatietechnologie.

Volgens de onderzoekers toont het onderzoek ook aan hoe goed landen de langetermijneffecten van de coronavirusuitbraak kunnen tegengaan. Als een economie in normale tijden al niet gezond is, kan het een crisis als de huidige al helemaal niet aan, aldus de onderzoekers.