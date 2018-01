Nikkei eindigt opnieuw met verlies

Gepubliceerd op | Views: 592

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag voor de tweede dag op rij met verlies geëindigd. Een stijgende Japanse yen drukte op het beurssentiment. Daarnaast werd uitgekeken naar de resultaten van enkele grote Japanse bedrijven. Ook elders in het Verre Oosten gingen de meeste beursgraadmeters omlaag na het lagere slot op Wall Street.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent lager op 23.710,43 punten. De Japanse autofabrikanten, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, hadden last van de duurdere yen. Toyota en Honda verloren tot 1,9 procent.

Ook de makers van elektronische componenten stonden onder druk. Alps Electric zakte 1,5 procent en Taiyo Yuden daalde 1,4 procent. Zwaargewicht Fast Retailing eindigde nagenoeg onveranderd, voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers.

Beleggers verwerkten daarnaast een bericht over een mogelijk einde aan het Chinese opkoopprogramma voor Amerikaanse staatsleningen. Persbureau Reuters meldde echter op basis van een bron binnen de Chinese overheid dat het bericht mogelijk onjuist is.

De All Ordinaries in Sydney ging 0,5 procent lager de dag uit en de Kospi in Seoul verloor 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een fractie hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent.