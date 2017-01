Rabo versterkt buffer met nieuwe certificaten

Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: banken

UTRECHT (AFN) - Rabobank wil voor minstens 1 miljard euro aan nieuwe certificaten uitgeven om de kapitaalbuffers te versterken. Daarmee anticipeert de bank naar eigen zeggen op een verwachte verscherping van de kapitaaleisen.

De certificaten worden verkocht aan zowel particuliere als institutionele beleggers, en kunnen worden aangeboden met een korting op de huidige handelsprijs. De inschrijving voor particuliere beleggers sluit op 16 januari om 17.30 uur. Op dit moment heeft Rabobank voor 5,9 miljard euro aan certificaten uitstaan bij beleggers.

Rabobank meldde ook dat het resultaat over de tweede helft van 2016 wordt gedrukt door een afboeking van 700 miljoen euro op het belang in Achmea. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Daar staan wel lagere kosten voor kredietverliezen en de positieve effecten van kostenbesparingen tegenover.