'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag waarschijnlijk iets hoger. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront in de gaten en wachten op de Britse verkiezingen en de rentevergaderingen van de centrale banken, die later deze week op het programma staan.

Op het Damrak zal het aandeel Wereldhave mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Goldman Sachs schroefden hun aanbeveling voor het vastgoedbedrijf terug naar verkopen.

Vastgoedinvesteerder Atrium kondigde aan zijn dividenduitkeringen te herstellen en over het derde en vierde kwartaal van het jaar weer geld uit te keren aan zijn aandeelhouders. Het dividendbeleid voor het komende jaar zal bij de presentatie van de jaarcijfers bekend worden gemaakt. Atrium opent zijn boeken op 26 februari.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe praat volgens persbureau Bloomberg met een groep investeerders over de verkoop van een belang in zijn Portugese glasvezelnetwerk. De groep onder aanvoering van het Canadese pensioenfonds Omers zou een belang van 40 procent willen nemen voor tussen de 3 miljard en 4 miljard euro.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft een aanvullende projectlening afgesloten voor het productie- en opslagschip (FPSO) N'Goma. De lening heeft een waarde van 250 miljoen dollar.

Autobedrijf Stern heeft Heron Auto verkocht aan branchegenoot Broekhuis. Het onderdeel paste niet langer in de strategie van Stern, dat een boekwinst behaalde op de verkoop. Hoe hoog die winst is en andere financiële details maakte het bedrijf niet bekend.

Beurzen maandag

De Europese beurzen gingen maandag overwegend omlaag. De AEX-index sloot een fractie lager op 602,26 punten, terwijl de MidKap 0,1 procent steeg tot 891,25 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,6 procent. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 27.909,60 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in.

De euro was 1,1065 dollar waard tegen 1,1069 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 58,958 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 64,23 dollar.