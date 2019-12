Nikkei eindigt met kleine min

Gepubliceerd op | Views: 158

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een kleine min geëindigd. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. De deadline voor nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen loopt op 15 december af en het is nog altijd onduidelijk of voor die tijd een gedeeltelijk handelsakkoord kan worden gesloten.

De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent lager op 23.410,19 punten. Nintendo won 2,9 procent na de officiële lancering van de spelcomputer Switch in China. Het Japanse bedrijf voor maritieme producten Nippon Suisan Kaisha stond ook in de kopgroep met een winst van 3,2 procent. Chemieconcern Tokuyama behoorde tot de grootste dalers met een verlies van 4,3 procent. Ook energiebedrijf Kansai Electric Power werd van de hand gedaan en leverde 3,3 procent in.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds een fractie hoger. Op macro-economisch terrein bleek dat de inflatie in China in november met 4,5 procent is gestegen. Dat is het hoogste niveau in zeven jaar. De inflatie werd vooral aangejaagd door de sterk gestegen prijzen van varkensvlees veroorzaakt door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het land. De Hang Seng-index in Hongkong stond vlak en de Kospi in Seoul won 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 0,3 procent.