Deutsche Post DHL levert meer pakketjes door onlineshoppen

BONN (AFN) - Deutsche Post DHL heeft ook in het derde kwartaal goede zaken gedaan met de bezorging van pakketjes aan huis door het vele onlineshoppen in coronatijd. Daardoor kon de zwakte bij de postbezorging worden gecompenseerd, mede omdat bedrijven vanwege de crisis minder adverteerden in reclamefolders.

De totale omzet ging in de afgelopen periode met 4,4 procent omhoog naar 16,2 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst verdubbelde tot 851 miljoen euro. De hoeveelheid in Duitsland verstuurde pakketjes nam met 11,6 procent toe, maar bij de postbezorging op de Duitse thuismarkt was een volumedaling met ruim 10 procent te zien. Internationaal werden ook meer pakketjes verwerkt door het bedrijf.

Deutsche Post DHL heeft het personeel een speciale bonus gegeven van 300 euro vanwege hun inzet in de coronapandemie. Dit leverde een extra kostenpost op van 163 miljoen euro. Het concern verhoogde in oktober zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Deze prognoses worden gehandhaafd.