'Beurzen nemen gas terug na vaccinrally'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting in het rood beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te openen. Beleggers nemen wat gas terug na de forse koerssprong een dag eerder die volgde op het positieve nieuws over het coronavaccin van farmaceut Pfizer. Het vaccin dient nog te worden goedgekeurd door de autoriteiten en de productie en uitrol op grote schaal zal mogelijk nog maanden duren.

Op het Damrak staat Unibail-Rodamco-Westfield (URW) in de schijnwerpers. De aandeelhouders van het winkelvastgoedfonds hebben tegen een geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro gestemd. De laatste tijd kwam er al kritiek van verschillende aandeelhouders op de plannen van URW om aandelen te verkopen. Het concern wil met de opbrengst de schuldenlast versneld terugdringen, maar geeft ook aan niet in acute geldnood te verkeren.

Biotechnoloog Galapagos liet weten bij de eerste patiënt in een fase 1b-proef het kandidaatmedicijn GLPG3667 te hebben toegediend. Het gaat om een proef waarbij het middel wordt getest tegen psoriasis, een chronische ontstekingsziekte en een huidaandoening.

Kleine winsten

De aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten dinsdag overwegend kleine winsten zien, ondanks de jubelstemming op de Europese en Amerikaanse beurzen. De Japanse Nikkei eindigde 0,3 procent hoger onder aanvoering van de Japanse luchtvaartmaatschappijen. De hoofdindex in Shanghai noteerde daarentegen 0,4 procent lager door koersverliezen onder de grote Chinese techbedrijven.

De AEX-index sloot maandag 3,7 procent in de plus op 593,93 punten. De hoofdindex kreeg daarmee de 600 puntengrens in het vizier. De laatste keer dat de AEX boven de 600 punten noteerde was vlak voor het begin van de coronacrisis op 24 februari dit jaar. De Amsterdamse index begon het jaar op 604,58 punten. Ook de andere Europese beurzen schoten omhoog. De MidKap steeg 3,3 procent tot 854,04 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 7,6 procent.

Olieprijzen

Op Wall Street werden eveneens overwegend winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 3 procent hoger op 29.157,97 punten en de brede S&P 500 klom 1,2 procent tot 3550,50 punten. Techbedrijven die de afgelopen tijd profiteerden van thuiswerken kregen juist klappen en techgraadmeter Nasdaq verloor daardoor 1,5 procent, tot 11.713,78 punten.

De euro was 1,1828 dollar waard, tegenover 1,1815 dollar een dag eerder. De olieprijzen deden een stapje terug na de forse opmars op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 39,98 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 42,18 dollar per vat.