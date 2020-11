Adyen breidt uit naar Midden-Oosten, opent kantoor in Dubai

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsverwerker Adyen heeft een kantoor geopend in Dubai. Daarmee wil de Nederlandse onderneming haar aanbod uitbreiden naar het Midden-Oosten en handelaren uit de regio toegang geven tot het platform van Adyen.

"We zijn erg verheugd dat ons kantoor in Dubai open gaat, dit is een ongelooflijk dynamische markt", zegt Sander Maertens, hoofd Midden-Oosten bij Adyen. "Voor ons is het belangrijk om lokale expertise aan onze handelaren te kunnen bieden. Daarom is het openen van een lokaal kantoor essentieel." Het Amsterdamse fintechtbedrijf integreerde een aantal lokale betaalmethoden in zijn systemen, waaronder Fawry, Mada en Meeza, om de klanten in het Midden-Oosten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Adyen verwerkt betalingen voor tal van grote bedrijven in de wereld. Zo haalde Adyen vorig jaar de Chinese webwinkelgigant Alibaba binnen als klant. Eerder gingen bedrijven als Facebook, Spotify, Uber en Netflix al in zee met Adyen. Ook kondigde Adyen in augustus aan zijn samenwerking met Zalando verder uit te breiden. De onderneming ging in 2018 naar de beurs in Amsterdam en verdubbelde toen binnen een dag in waarde. De beursgang leverde oprichters miljoenen op. Ook prinses Mabel van Oranje maakte een deel van haar belang te gelde en verdiende daarmee veel geld.