Beursweek in teken van macrocijfers en handel

AMSTERDAM (AFN) - De aandacht op de financiële markten zal deze week voor een groot deel uitgaan naar verschillende belangrijke macro-economische cijfers en de verdere ontwikkelingen rond de Chinees-Amerikaanse handelsvete. Op de beurs in Amsterdam buigen beleggers zich over kwartaalberichten van onder meer ABN AMRO, Altice Europe en SBM Offshore.

Aan het handelsfront verklaarde president Donald Trump dat de gesprekken met China de goede kant opgaan, maar dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de Verenigde Staten. Vorige week kwamen er nog berichten dat beide landen afspraken hadden gemaakt over het afbouwen van handelsheffingen. Vrijdag zei Trump dat Washington nog geen afspraken met Peking heeft gemaakt over het terugschroeven van tarieven.

Op macro-economisch gebied komen bijvoorbeeld gegevens over de economische groei, inflatie en industriële productie in de eurozone. Uit Duitsland wordt informatie gemeld over de economische ontwikkeling in het derde kwartaal en het beleggersvertrouwen. Ook uit Groot-Brittannië is er veel data, waaronder over economische groei, werkloosheid, inflatie, winkelverkopen en industrie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert cijfers over de groei van de Nederlandse economie in het derde kwartaal.

Amerikaanse agenda

De agenda in de VS bevat gegevens over inflatie, producentenprijzen, detailhandelsverkopen en industriële productie. In Azië staat info op de rol over de groei van de Japanse economie en de industrie en winkelverkopen in China.

ABN AMRO opent woensdag de boeken over de afgelopen periode, net als telecom- en kabelconcern Altice. Een dag later zijn er berichten van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en verzekeraar NN Group. Ook kleinere fondsen op het Damrak brengen berichten naar buiten. Uit het buitenland komen resultaten van bedrijven als chipconcern Infineon, verlichtingsproducent Osram Licht, fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems en supermarktgigant Walmart.

De AEX-index sloot vrijdag licht lager, met een min van 0,1 procent op 596,50 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 900,15 punten. Elders in Europa waren rode cijfers te zien. Op Wall Street werden kleine plussen op de koersenborden gezet.