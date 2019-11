Inflatie China sterker omhoog

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: China, inflatie

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in China is in oktober met 3,8 procent gestegen op jaarbasis, wat het hoogste niveau in bijna acht jaar is. De inflatie wordt vooral aangejaagd door de sterk gestegen prijzen van varkensvlees veroorzaakt door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het land.

In september bedroeg de inflatie nog 3 procent en economen hadden in doorsnee voor oktober op een stijging tot 3,4 procent gerekend. De kerninflatie, dus zonder de sterk schommelende prijzen van voedsel en energie, was stabiel op 1,5 procent.

De Chinese producentenprijzen namen vorige maand met 1,6 procent af op jaarbasis, na een daling met 1,2 procent in september. Die daling maakt het moeilijker voor Chinese bedrijven om winst te maken.