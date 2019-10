'Volgende week groen licht Aramco'

Gepubliceerd op | Views: 410

RIYAD (AFN) - Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, komt waarschijnlijk volgende week naar buiten met de officiële aankondiging van zijn langverwachte megabeursgang. Het bestuur van het Saudische staatsolieconcern hakt volgende week donderdag met adviseurs naar verwachting de knoop door, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Tijdens de ontmoeting wordt onder meer gesproken over de marktcondities en worden reacties van potentiële investeerders meegenomen. Volgens bronnen wordt ongeveer 2 procent van Aramco verkocht, waarmee ongeveer 40 miljard dollar wordt opgehaald. De opbrengsten worden door Saudi-Arabië gebruikt voor investeringen om minder afhankelijk te worden van olie-inkomsten.

Het is overigens ook nog mogelijk dat de beursgang wordt afgeblazen of uitgesteld. Een uitstel van de beursgang is besproken na een droneaanval op olie-installaties van Aramco in september. Desondanks gaan de voorbereidingen voor de beursgang onverminderd door.