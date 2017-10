L1 Capital financiert Esperite opnieuw

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - De Australische investeerder L1 Capital steekt nog eens 1,1 miljoen euro in stamcelbedrijf Esperite. Het gaat om 600.000 euro in een achtste financieringstranche. Daarnaast heeft L1 Capital al beloofd via zowel een negende als een tiende financieringstranche 250.000 euro in Esperite te steken.

Het gaat om een eerder overeengekomen financieringsovereenkomst van maximaal 13 miljoen euro. De negende en tiende tranche volgen respectievelijk begin november en begin december.

Esperite voldeed overigens niet aan de voorwaarden die eerder waren afgesproken. Er wordt daarom door de onderneming een extra 'fee' aan L1 Capital betaald.