British Airways-moeder IAG geeft voor miljarden aan aandelen uit

LONDEN (AFN/RTR) - Het Britse luchtvaartconcern IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, geeft voor meer dan 2,7 miljard pond, omgerekend 3 miljard euro, aan nieuwe aandelen uit om zo de financiën te versterken tegen de coronacrisis. De stukken worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders met een behoorlijke korting.

IAG maakte in juli bekend aandelen te willen gaan verkopen. De grootste aandeelhouder Qatar Airways met een belang van ruim 25 procent in IAG heeft toegezegd stukken te kopen in de claimemissie, die volledig is onderschreven. IAG zal het geld gebruiken om schulden af te bouwen en de buffers te versterken om zo de malaise in de luchtvaartindustrie door corona het hoofd te kunnen bieden.

Deze week nam de Spanjaard Luis Gallego het roer over van topman Willie Walsh bij IAG. Het verlieslijdende bedrijf is bezig duizenden banen te schrappen om kosten te besparen.