'Beurshandel in teken rentebesluit ECB'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting licht hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen na het sterke herstel een dag eerder. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De ECB zal naar verwachting geen grote wijzigingen aankondigen voor de rentetarieven of het omvangrijke opkoopprogramma tegen de coronacrisis. De aandacht gaat dan ook vooral uit naar de toelichting van centralebankpresident Christine Lagarde voor eventuele hints op vervolgstappen van de ECB.

Op het Damrak kwam AkzoNobel met een handelsupdate. Het verfconcern ziet aanhoudende verbeterende trends in het derde kwartaal en verwacht dat de kwartaalomzet ongeveer gelijk zal zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

ASR

Kendrion voorafgaand aan zijn beleggersdag weten de komende vijf jaar jaarlijks minstens 5 procent omzetgroei op eigen kracht te willen realiseren. Daarbij moet ook het rendement omhoog, waarbij wordt gemikt op een marge van het bedrijfsresultaat van zeker 15 procent in 2025. De producent van elektromagnetische componenten heeft dit jaar te lijden onder de malaise in de auto-industrie als gevolg van de coronacrisis. De industrie-kant is qua resultaten wat stabieler en winstgevender.

ASR kondigde aan zijn aandeleninkoopprogramma te hervatten. De verzekeraar zal nog voor 24,3 miljoen euro aan eigen stukken inkopen. Dat is het resterende bedrag van het programma ter waarde van 75 miljoen euro dat begin dit jaar werd aangekondigd. De inkoop van aandelen werd eerder dit jaar tijdelijk opgeschort na een oproep van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis.

ING

ING liet weten dat het weer nieuwe klanten mag aannemen in Italië. De centrale bank van het land heeft de eerder ingestelde klantenstop voor het financiële concern opgeheven. Sinds maart vorig jaar zat ING op het 'strafbankje'. Dit vanwege gebreken in het antiwitwasbeleid. Heineken maakte bekend de biermarkt van Peru te betreden. De brouwer neemt het merk Tres Cruces over en gaat daarnaast samenwerking aan met drankenproducent AJE Group, om zijn positie in het land verder te versterken.

De Europese beurzen sloten woensdag met stevige winsten. De AEX-index klom 2,1 procent tot 552,05 punten en de MidKap won 1,3 procent tot 799,71 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 2,1 procent. Ook Wall Street toonde herstel. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 27.940,47 punten. De brede S&P 500 steeg 2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 2,7 procent.

De euro was 1,1829 dollar waard, tegen 1,1820 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 37,99 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 40,77 dollar per vat.