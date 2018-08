Inkomsten Eurocastle blijven stabiel

Gepubliceerd op | Views: 269

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft zijn operationele inkomsten in het tweede kwartaal stabiel zien blijven ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat maakte de beursgenoteerde investeerder in Italiaanse vastgoedleningen bekend.

De inkomsten uit operaties (funds from operations of FFO) kwamen uit op 7,3 miljoen euro, net als in de eerste drie maanden. De aangepaste nettovermogenswaarde kwam uit op 494,7 miljoen euro tegen 505,1 miljoen euro in de voorgaande periode. De onderneming keert een kwartaaldividend uit van 0,15 euro per aandeel.

Eurocastle investeert tegenwoordig als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa.