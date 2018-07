Gepubliceerd op | Views: 627 | Onderwerpen: OPEC

ABU DHABI (AFN) - De OPEC is bereid tekorten aan ruwe olie te compenseren om al te hoge olieprijzen te voorkomen. Maar het oliekartel wil de productie niet zo ver opvoeren dat de olieprijzen tot een nieuw dieptepunt zakken, zei minister van Energie van de Verenigde Arabische Emiraten Suhail Al Mazrouei in een interview.

Al Mazrouei reageerde tegenover Bloomberg op een recente uitbrander van Amerikaanse president Donald Trump richting de OPEC. Die wees hij op Twitters als schuldige aan voor hoge olieprijzen. Die prijzen schommelen rond het hoogste niveau van de afgelopen drie jaar.

Dat is niet louter te wijten aan de OPEC, stelt Al Mazrouei. Zo stuwen toeleveringsproblemen in Canada en Libië, lagere productie in Venezuela en een Amerikaans veto op Iraanse olie de prijzen eveneens. ,,Dat zijn dingen waar wij geen invloed op hebben'', aldus Al Mazrouei.

De OPEC kwam in juni tot een akkoord over een productieverhoging. Kartelleden kwamen een compromis overeen waarbij de dagelijks olieproductie met 1 miljoen vaten werd opgevoerd. De OPEC en niet-leden als Rusland hielden de productie sinds begin 2017 laag, om olieoverschotten weg te werken die de prijzen een jaar eerder deden kelderen.