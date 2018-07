'Bestuur Air France-KLM praat donderdag'

Gepubliceerd op | Views: 506 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - De raad van bestuur van Air France-KLM komt donderdag bijeen. Dan wordt mogelijk over een opvolger van topman Jean-Marc Janaillac gepraat, schrijft de Franse zakenkrant Les Echos.

Onlangs werd bekend dat Catherine Guillouard, de topvrouw van het Parijse openbaarvervoerbedrijf RATP, in beeld zou zijn om Janaillac op te volgen. Volgens Les Echos heeft zij echter niet zelf gesolliciteerd en is het onduidelijk of haar naam donderdag al wordt besproken. De zakenkrant meldt verder dat de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter tot het einde van de maand kan duren.