Dat klinkt logisch. In zoverre, vorig jaar heeft de overheid dit aandeel aan banden gelegd door een overname te dwarsbomen. Sindsdien is het aandeel in een vrij val beland. Niet handig als je als overheid in de toekomst bedrijven wil beschermen tegen een vijandige overname. Dan willen de aandeelhouders wel verbetering zien en niet dat het bedrijf in de voorgestelde bedenktijd minder waard wordt. In vergelijking met Akzo en Unilever is er nu nog een hoop terrein goed te maken.