BAM draagt nieuwe commissarissen voor

Gepubliceerd op | Views: 299

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM wil Bob Elfring en Denise Koopmans benoemen als commissarissen. Elfring moet de plek van Harrie Noy innemen, die zijn vertrek al eerder aankondigde. Mer de benoeming van Koopmans sorteert BAM voor op het aanstaande vertrek van Carla Mahieu, die aan haar derde en laatste termijn in de raad van commissarissen bezig is.

Elfring komt uit de financiële wereld en heeft bij een reeks banken in binnen- en buitenland gewerkt. Momenteel is hij adviseur van investeerder CVC Capital Partners. Koopmans heeft een juridische achtergrond en werkte bij diverse ondernemingen, onder meer in de bouwsector. Sinds 2015 richt ze zich op commissariaten, onder meer bij Swiss Post en verzekeraar VGZ.

Voor de benoeming moet een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden belegd. Dat gebeurt later dit jaar.