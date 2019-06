Gepubliceerd op | Views: 1.209 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie heeft overduidelijk de wind tegen. Britse fabrieken produceren minder en de export- en importvolumes kwamen uit op het laagste niveau in jaren. Dat blijkt uit een raming van het Britse nationale statistiekbureau.

De Britse economie kromp in april op maandbasis met 0,4 procent, tegen een krimp van 0,1 procent in de voorgaande periode. Dit betekende de grootste maandelijkse daling sinds 2016. Economen hielden in doorsnee rekening met een terugval van 0,1 procent.

In de meetperiode bleek onder meer de industriële productie sterker dan verwacht te zijn gekrompen. Volgens het Britse statistiekbureau nam de productie met 2,7 procent af op maandbasis. Economen hadden gemiddeld op een daling van de industriële productie met 1 procent gerekend.

Brexit

Veel Britse producenten profiteerden de eerste maanden van het jaar van de grote vraag van klanten die voorraden aanlegden vooruitlopend op de brexit. Dit effect ebt echter weg.

Het volume van de export nam met 10,9 procent af, waarmee sprake was van de sterkste daling sinds 2006. De import viel 14,4 procent lager uit. Zo'n terugval is sinds 1998 niet meer waargenomen.