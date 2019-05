Gepubliceerd op | Views: 572

ROSMALEN (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans ligt naar eigen zeggen op koers om aan de door het bedrijf zelf gestelde doelen te voldoen. Topman Ton Hillen sprak in een handelsupdate, waarin geen concrete winst- en omzetcijfers werden genoemd, van een ,,vergelijkbaar niveau" van de prestaties ten opzichte van een jaar eerder.

De laatste jaren kende Heijmans de nodige tegenvallers bij met name grote infraprojecten. Om risico's beter uit te sluiten werd het bedrijf selectiever met het aannemen van klussen. Bij de divisie Infra leidt dit tot een daling van de opbrengsten. Dit wordt volgens het bedrijf gecompenseerd door meeropbrengsten van andere divisies.

De divisie Vastgoed presteerde de voorbije maanden in lijn met een jaar eerder. Er werden in de periode tot en met april 479 woningen verkocht, voornamelijk aan particulieren, tegen 455 huizen een jaar eerder. Heijmans heeft vertrouwen in de tweede helft van het jaar, als meer vastgoedprojecten tot wasdom komen.

Als marktomstandigheden niet te veel veranderen, zal het ,,overall resultaat'' van Heijmans dit jaar verbeteren ten opzichte van 2018. Het orderboek is volgens de bouwer op een goed niveau.