Lindsell Train meldt belang in Heineken

AMSTERDAM (AFN) - Lindsell Train Limited heeft een belang in Heineken. Dat bleek donderdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Lindsell Train heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3 procent in de brouwer. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in Heineken bekend in de registers van de toezichthouder.