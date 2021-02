'Corona blijft vermoedelijk op resultaat Heineken drukken'

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Heineken opent woensdag de boeken over coronajaar 2020, waarin het vermoedelijk een moeilijk laatste kwartaal achter de rug heeft. In veel Europese landen, maar ook in Zuid-Afrika werden de coronamaatregelen aangescherpt. Die beperkingen voor met name de horeca voelt Heineken al het hele jaar, maar het derde kwartaal was juist wat beter toen in veel landen cafés weer deels open konden en terrassen voller zaten.

Analisten verwachten wel dat Heineken, zodra de bevolking massaal ingeënt is en de economie weer opengaat, snel weer naar zijn oude piek toe kan groeien. De groeiende markt voor alcoholvrij bier biedt daarbij kansen. Ook de vraag naar speciaalbieren blijft sterk. Verder kijken marktkenners uit naar de strategische plannen van Heineken onder de in juni aangetreden topman Dolf van den Brink. Ze verwachten dat de biermaker kostenbesparingen gaat aankondigen.

Voor de jaarcijfers rekenen de analisten erop dat Heineken een kleine 7,5 procent minder bier heeft verkocht, wat tot een haast 11 procent lagere omzet heeft geleid van rond de 20 miljard euro. De aangepaste nettowinst komt volgens analisten uit rond de 1,2 miljard euro.