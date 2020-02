Gepubliceerd op | Views: 1.066 | Onderwerpen: banken, rente

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal waarschijnlijk een hogere winst in de boeken gezet, maar bezien over heel vorig jaar ging het resultaat van de bank omlaag. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die de bank zelf heeft gepolst. Het financiële concern komt woensdag voorbeurs met zijn resultaten naar buiten.

Waarschijnlijk gaat de aandacht van beleggers vooral uit de mate waarin ABN AMRO de lage rentestanden heeft weerstaan. Dat dit steeds lastiger wordt voor de bank, bleek vorige maand al. ABN AMRO kondigde, als eerste grootbank in Nederland, aan dat gewone spaarders met ingang van april geen rente meer ontvangen over hun spaargeld. Klanten met meer dan 2,5 miljoen euro op hun rekening moeten straks een half procent rente betalen.

Verder is de blik gericht op de kosten in verband met het verbeteren van het antiwitwasbeleid. Daar zijn de laatste tijd heel veel medewerkers van de bank mee bezig. Het Openbaar Ministerie doet ook nog onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Die kwestie kan het financiële concern een flinke boete opleveren. In augustus werd bekend dat ABN AMRO al zijn particuliere klanten in Nederland moest gaan doorlichten.

Witwassen

De marktvorsers voorzien voor de laatste drie maanden van het jaar in doorsnee een nettowinst van 406 miljoen euro. Een jaar eerder bleef 290 miljoen euro over onder de streep. ABN AMRO zette destijds al tientallen miljoenen euro's opzij voor zijn inspanningen om beter op witwassen te controleren.

De consensus wijst erop dat de baten in het slotkwartaal over de gehele linie licht terugliepen, van bijna 2,2 miljard tot ruim 2,1 miljard euro. Daarbij zijn de nettorentebaten waarschijnlijk uitgekomen op zo'n 1,6 miljard euro. Ook dat is iets lager dan een jaar geleden. Over heel 2019 werd naar verwachting een nettowinst gerealiseerd van ruim 2 miljard euro, tegen dik 2,2 miljard euro in 2018.

Topman

Het is de laatste keer dat topman Kees van Dijkhuizen als baas van de bank de resultaten zal toelichten. Hij wordt in april opgevolgd door Robert Swaak. De vertrekkende topman liet in januari nog duidelijk van zich horen. Toen zei hij dat hij hoopt dat de Nederlandse staat snel zijn belang in de bank zal terugschroeven. De overheid heeft nog altijd ruim 56 procent van de aandelen in handen als gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN AMRO in 2008.

De bank was afgelopen tijd vaker in het nieuws. Zo heeft ABN AMRO een boete van 2 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Financiële Marken (AFM). De toezichthouder verweet de bank bepaalde informatie niet tijdig openbaar gemaakt te hebben. Daarnaast heeft ABN AMRO Clearing een schikking van ruim een half miljoen euro getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Ook is aangekondigd dat ABN AMRO de komende jaren zo'n 15 tot 20 procent van het aantal banen wil schrappen bij zijn Belgische onderdeel voor private banking.