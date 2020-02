Chinese inflatie trekt duidelijk aan

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: China, inflatie

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in China is in januari flink aangetrokken vanwege de gestegen prijzen van voedsel door het Chinees Nieuwjaar en de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest waardoor varkensvlees flink duurder werd. Het is nu afwachten wat het effect van het nieuwe coronavirus en de verstoring van het openbaar leven in China door de uitbraak van die ziekte op de consumentenprijzen zal zijn.

De inflatie steeg naar 5,4 procent op jaarbasis, van 4,5 procent in december. Dat is het hoogste niveau in meer dan acht jaar. De prijzen van varkensvlees lieten de sterkste stijging ooit zien. Economen denken dat de Chinese inflatie de komende tijd beweeglijk kan zijn, omdat door het virus de prijzen van levensmiddelen kunnen stijgen. Het Wuhan-virus kan er ook voor zorgen dat huishoudens de hand op de knip houden, wat weer een drukkend effect op de inflatie zou hebben.

De Chinese producentenprijzen stegen vorige maand met 0,1 procent op jaarbasis, na een daling met 0,5 procent in december.