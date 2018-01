Distributiedeal tussen Fagron en CanniMed

Gepubliceerd op | Views: 1.078

ROTTERDAM (AFN) - Apotheektoeleverancier Fagron heeft een overeenkomst getekend met het Canadese CanniMed voor de distributie van medicinale cannabisproducten. Er werden geen financiële details over de samenwerking vermeld.

De producten van CanniMed zullen via het netwerk van Fagron worden verspreid in zeventien landen met een totale bevolking van meer dan 760 miljoen mensen. In eerste instantie ligt de focus op Duitsland, waar vorig jaar het gebruik van medicinale cannabis volledig werd gelegaliseerd. De eerste verkopen in Duitsland zouden in het derde kwartaal van dit jaar moeten beginnen.