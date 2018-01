Gepubliceerd op | Views: 1.236

AMSTERDAM (AFN) - Takeaway.com heeft afgelopen jaar 38 procent meer bestellingen voor maaltijden ontvangen dan in 2016. In Nederland liepen de bestellingen via Thuisbezorgd.nl met bijna een derde op, tot 27,4 miljoen. In heel Europa stroomden 68,3 miljoen orders binnen op de platforms van Takeaway. Het bedrijf zag de groei in de laatste drie maanden van 2017 wel iets afvlakken.

In Duitsland steeg het aantal orders met 38 procent naar 23,9 miljoen. Het bedrijf is verder actief in onder meer België, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Polen en Zwitserland en bezorgde ook in die landen veel meer maaltijden dan een jaar eerder. Wel kondigde het bedrijf aan zijn activiteiten in Frankrijk per 11 februari dit jaar te staken. Volgens Takeaway zal dit de resultaten nauwelijks beïnvloeden.

In het vierde kwartaal van 2017 werden in totaal 19,2 miljoen bestellingen ontvangen, 30 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf wees naar de groeispurt in de laatste maanden van 2016 na een omvangrijke marketingcampagne. Die werd weer voor een groot deel betaald met het geld dat werd opgehaald met de beursgang kort daarvoor. De groei in heel 2017 is volgens het bedrijf voor een groot deel te danken aan die investeringen.

Topman Jitse Groen van Takeaway verwacht dat het bedrijf volgend jaar in alle landen waar het actief is marktaandeel zal kunnen winnen. Het bedrijf zei eerder op de middellange termijn te mikken op omzetgroei die de ordergroei overtreft. Die verwachtingen blijven volgens Groen in de lucht. ,,We zijn vastbesloten om in 2018 nog succesvoller te zijn dan in 2017", zo meldde hij.

Takeaway publiceert op 28 februari zijn jaarcijfers.