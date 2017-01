Sterke stijging Chinese producentenprijzen

Gepubliceerd op | Views: 222 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese producentenprijzen zijn in december met 5,5 procent gestegen op jaarbasis, wat de sterkste stijging in meer dan vijf jaar is. Dat blijkt uit cijfers die de Chinese overheid dinsdag naar buiten bracht.

Het is de vierde maand op rij dat de prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten toenemen. Economen hadden gemiddeld verwacht dat de producentenprijzen in China vorige maand met 4,6 procent zouden stijgen, na een groei met 3,3 procent in november. Chinese fabrikanten hebben te maken met hogere grondstofkosten en verhogen daarom hun prijzen.

Verder werd bekend dat de inflatie in China vorige maand is uitgekomen op 2,1 procent op jaarbasis, tegen 2,3 procent een maand eerder. Hier werd in doorsnee gerekend op 2,2 procent.